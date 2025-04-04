Жительница Улан-Удэ, спасая свою тетю, заявила на нее в полицию

В Бурятии жительница Иволгинского района написала на свою пожилую тетю заявление в полицию, чтобы прекратить ее общение с мошенниками. Пенсионерка считала, что инвестирует в свое безбедное будущее, на самом же деле сливала сотни тысяч рублей аферистам, втянув в скользкую тему еще и свою родственницу.

Полицейскими установлено, что женщина в феврале увидела рекламу в интернете о возможности получать пассивный доход на бирже при помощи инвестиций.

- Потерпевшая перешла по ссылке, заполнила анкету на сайте и далее все по схеме. Ей позвонил «специалист по инвестициям», по инструкции которого она скачала приложение и перечислила на неизвестный счет 100 долларов. Под руководством куратора потерпевшая перевела в феврале 2000 долларов. Когда вывести вложенные деньги не удалось, «специалисты» убедили привлечь родственницу для вывода денег через ее счет, после чего сообщили, что она допустила ошибку в вводе номера карты. Через некоторое время стало известно, что на родственницу мошенниками был оформлен онлайн кредит в размере 142 000 рублей. Родственница обратилась в полицию, - рассказывают в МВД.

Во время разбирательства по данному факту в отделе полиции, пенсионерка даже после общения со

стражами порядка не верила в то, что общается с аферистами. После нескольких часов убеждений, женщина наконец осознала, что действительно стала жертвой мошенников и написала заявление. Всего она перевела аферистам около 630 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в полиции.

Фото: loon.site