Происшествия 04.04.2025 в 09:48

Жителя Улан-Удэ жестоко избили и ограбили в собственной квартире

Ранее мужчина похвастался деньгами перед знакомым, не предполагая, чем это обернется
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ жестоко избили и ограбили в собственной квартире
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 24-летнего горожанина, обвиняемого в разбойном нападении с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали в МВД Бурятии, преступление произошло в июне прошлого года. Обвиняемый встретился со своим приятелем в баре и предложил ему совершить разбой - проникнуть в квартиру 32-летнего знакомого, напасть и похитить более 200 тысяч рублей. Злоумышленник уточнил, что ранее был у жертвы в гостях и знает, где лежат деньги, поскольку во время распития спиртного хозяин жилища хвастался крупной суммой, которую ему удалось накопить на ремонт.

Вырученные средства инициатор преступления предложил поделить, и нуждавшийся в наличности приятель согласился. Сообщники обсудили план, который реализовали спустя несколько дней.

Ночью 24 июня злоумышленники проникли в квартиру жертвы на первом этаже, разбив кирпичом стеклопакет на балконной двери. Хозяин, который в это время спал в кресле, проснулся от звука разбившегося стекла и увидел, как в зал зашел незнакомец. Однако мужчина не успел ничего предпринять – он сразу получил удар в лицо, сломавший ему нос, а затем на него обрушился еще град ударов. От неожиданности и страха за свою жизнь истекающий кровью пострадавший не смог проронить ни слова.


Тем временем вошедший за нападавшим подельник вынул из комода шкатулку и забрал все сбережения — более 246 тысяч рублей. После злоумышленники скрылись. Несмотря на отсутствие в комнате света, хозяин квартиры узнал в похитителе денег своего знакомого и затем обратился в полицию.


«В результате оперативно-розыскных мероприятий фигуранты задержаны сотрудниками уголовного розыска. Инициатор преступления был схвачен в Иркутске, где скрылся вместе с сожительницей сразу после разбоя. Похищенные деньги он потратил на оплату аренды жилья и походы в питейные заведения. Мужчина был взят под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее он судим не был», - рассказали в МВД.  

Что касается соучастника разбойного нападения, то его уголовное дело выделено в отдельное производство.
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