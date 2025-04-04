Жителя Улан-Удэ жестоко избили и ограбили в собственной квартире

Ночью 24 июня злоумышленники проникли в квартиру жертвы на первом этаже, разбив кирпичом стеклопакет на балконной двери. Хозяин, который в это время спал в кресле, проснулся от звука разбившегося стекла и увидел, как в зал зашел незнакомец. Однако мужчина не успел ничего предпринять – он сразу получил удар в лицо, сломавший ему нос, а затем на него обрушился еще град ударов. От неожиданности и страха за свою жизнь истекающий кровью пострадавший не смог проронить ни слова.





Тем временем вошедший за нападавшим подельник вынул из комода шкатулку и забрал все сбережения — более 246 тысяч рублей. После злоумышленники скрылись. Несмотря на отсутствие в комнате света, хозяин квартиры узнал в похитителе денег своего знакомого и затем обратился в полицию.





В Улан-Удэ полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 24-летнего горожанина, обвиняемого в разбойном нападении с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.Как рассказали в МВД Бурятии, преступление произошло в июне прошлого года. Обвиняемый встретился со своим приятелем в баре и предложил ему совершить разбой - проникнуть в квартиру 32-летнего знакомого, напасть и похитить более 200 тысяч рублей. Злоумышленник уточнил, что ранее был у жертвы в гостях и знает, где лежат деньги, поскольку во время распития спиртного хозяин жилища хвастался крупной суммой, которую ему удалось накопить на ремонт.Вырученные средства инициатор преступления предложил поделить, и нуждавшийся в наличности приятель согласился. Сообщники обсудили план, который реализовали спустя несколько дней.«В результате оперативно-розыскных мероприятий фигуранты задержаны сотрудниками уголовного розыска. Инициатор преступления был схвачен в Иркутске, где скрылся вместе с сожительницей сразу после разбоя. Похищенные деньги он потратил на оплату аренды жилья и походы в питейные заведения. Мужчина был взят под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее он судим не был», - рассказали в МВД.Что касается соучастника разбойного нападения, то его уголовное дело выделено в отдельное производство.