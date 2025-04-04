Трамвай в Улан-Удэ сошел с рельсов от удара с резвой иномаркой

Сегодня утром в Улан-Удэ произошло сразу два ДТП с общественным транспортом. В одном из них легковушка так торопилась, что столкнулась с трамваем на Лимонова, а во втором – с муниципальным автобусом на Куйбышева.

Авария, произошедшая недалеко от проходной ЛВРЗ, случилась по вине водителя иномарки – он решил не уступать дорогу трамваю. Водитель трамвая, в свою очередь, видимо решил также, в результате чего протаранил легковушку, протащил ее еще пару метров и сошел с рельсов. Движение из-за этого встало почти на час и восстановилось только в 9.15. Многие сегодня, скорее всего, опоздали на работу.

Второе ДТП тоже произошло в час пик, но уже на улице Куйбышева. Там «встретились» автомобиль и муниципальный автобус. Виновника устанавливает ГИБДД.

Фото: Комитет по транспорту Улан-Удэ