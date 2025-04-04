Жительница Бурятии нажилась на мертвом сыне

В Бурятии полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Прибайкальского района, обвиняемой в крупном мошенничестве при получении выплат.Как рассказали в МВД Бурятии, женщина, умолчав гибели её 9-летнего сына, который в середине апреля 2022 года утонул в реке, подала в местное отделение Пенсионного фонда документы на предоставление ей ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Поскольку сельчанка являлась малоимущей, ей стали выплачивать пособие. Таким образом, с мая 2022 года по сентябрь 2024 года она получила от государства за мертвого ребенка более 450 тысяч рублей. Мошенничество вскрылось только в ходе проверки органов соцзащиты.Как отметили в МВД, сейчас у женщины четверо взрослых детей. Ранее ее лишали родительских прав и дважды привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Незадолго до мошенничества семью сельчанки сняли с профилактического учета, где она состояла как семья, находящаяся в социально-опасном положении.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.