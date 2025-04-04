В Улан-Удэ торговец спиртом пошел под суд

В Железнодорожный райсуд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в незаконной торговле спиртом.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с ноября 2021 года по февраль 2024 года обвиняемый незаконно приобретал этиловый спирт, который затем продавал гражданам. Оборот был немалым: сообщается, что через бутлегера прошло свыше 860 литров спирта стоимостью более 700 тыс. рублей. Нелегальный бизнес пошел под откос, когда к мужчине нагрянула полиция.Теперь незадачливый бизнесмен предстанет перед судом, ему грозит до трех лет лишения свободы.