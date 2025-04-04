Пожилой мужчина пропал в районе Бурятии

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 65-летнего жителя села Большой луг Кяхтинского района Тумэна Хандажапова. Он пропал 22 марта.Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Был одет, предположительно: черная куртка, черные спортивные брюки, черные берцы, черная шапка.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поисков требуется помощь добровольцев.