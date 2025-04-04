В Иркутской области обвинили организатора финансовой пирамиды

В Ангарске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя кредитного потребительского кооператива «Европейский». Мужчину обвиняют в мошенничестве и совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными в результате совершения преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, учредитель КПК «Европейский» и гендиректор ООО «ПКФ «Сакура» организовал масштабную схему по привлечению денег граждан. Как сообщает IRK.ru, мужчина открыл несколько офисов в Ангарске и через сотрудников своих фирм заключал с местными жителями договоры передачи личных сбережений и займа под 13—24% годовых.

С 2010 года по июнь 2021 года предприниматель получил от 234 граждан около 170 миллионов рублей. Вместо исполнения договорных обязательств мужчина похитил полученные средства и использовал их по своему усмотрению.

Преступление раскрыли полицейские, уголовное дело расследовали следователи территориального подразделения МВД России. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Ангарский городской суд.

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