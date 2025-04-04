Происшествия 04.04.2025 в 18:00

«Лежат в реанимации, кости переломаны»

Трое подростков разбились на мопедах в Новосибирской области
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Текст: КП-Новосибирск
«Лежат в реанимации, кости переломаны»
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Барабинском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали трое подростков. Все они катались на мопедах, не имея водительских прав. О ДТП в редакцию КП-Новосибирск сообщили местные жители.

– Дети катались на мопедах и врезались. После этого трое попали в реанимацию, кости переломаны, головы разбиты, – рассказали очевидцы.

Информацию о том, что авария действительно произошла, КП-Новосибирск подтвердили в Госавтоинспекции по Новосибирской области:

– 3 апреля в 21:50 14-летний водитель управлял мопедом Sharmax без номеров, не имея водительского удостоверения. Несовершеннолетний двигался по автодороге «Н-0103» Барабинск-Новоульяновское со стороны Новоульяновского в сторону Барабинска. На 5 километре автодороги, по предварительным данным, не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства. В результате чего столкнулся с мопедом «Мотолэнд», которым управлял юноша 2009 года рождения. Он двигался в попутном направлении, – уточнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.

Известно, что подростки по темноте катались на мопедах без прав. Развлечения закончились тем, что один врезался в другого. В аварии, по информации Госавтоинспекции, пострадали трое несовершеннолетних: 14-летний водитель мопеда Sharmax и его 17-летний пассажир, а также водитель мопеда «Мотолэнд». Всех троих доставили в больницу. Врачи диагностировали у подростков черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

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