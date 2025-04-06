Происшествия 06.04.2025 в 09:19

Бурятия готовится к последствиям возможного урагана

Энергетики предупреждают о сбоях в подаче электричества
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия готовится к последствиям возможного урагана
«Россети Сибирь» ввели особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии в связи с нарушениями, вызванными штормовым ветром. Бурятия также готовится к возможной непогоде. 

С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кузбассе, Красноярском крае, Хакасии, а также в «Россети Сибирь Тываэнерго» и «Россети Томск».
Метеослужбы предупредили о порывах ветра до 30 м/с. 

5 апреля ситуация осложнилась. На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на линиях электропередачи. Энергетики оперативно устраняют последствия стихии. Введен особый режим работы. 

В Бурятии по данным Бурятского ЦГМС-филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» также прогнозируются неблагоприятные метеоявления: ожидается смещение атмосферного фронта 6 апреля и усиление СЗ ветра до 15-20 м/с, местами осадки в виде дождя, мокрого снега.

Специалисты филиала «Бурятэнерго» также готовятся к возможному ухудшение погодных условий и вероятным технологическим нарушениям. А также предупреждают о возможных отключениях электроэнергии в Бурятии. Это временная мера, направленная на снижение рисков аварий на электросетях и защиту электрооборудования.

Между тем, штормовой ветер (до 34 м/с) уже прошел по Иркутской области и оставил без света более 100 тысяч домов в 8 районах. В Тайшетском районе сорваны крыши, повалены деревья, произошли пожары. В Нижнеудинском районе сгорели 5 домов и школа в Чехово. В Тулуне и Тулунском районе ликвидированы пожары в жилых домах. В Братском районе локализован пожар на садовых участках. 

В Улан-Удэ ночной ветер оставил после себя искрящие провода и поваленный забор. И это еще не конец.

Фото: «Номер один»

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