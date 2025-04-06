Происшествия 06.04.2025 в 14:50

Семнадцать домов сгорело от урагана в Иркутской области

Губернатор сообщил, что из-за сильного ветра пострадали семь жителей региона, в их числе один ребенок
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Текст: Иван Иванов
Семнадцать домов сгорело от урагана в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев также рассказал в телеграмм-канале что пожары, которые возникли из-за урагана, уничтожили 17 жилых домов. Возгорания начались в том числе в Нижнеудинском, Братском и Тулунском районах. В пяти районах региона дома также повреждены из-за ветра.

Без света остаются 46 населенных пунктов. Ранее власти региона выключили электроэнергию в 613 населенных пунктах. «Отключения проводились превентивно. При таком ветре небольшая искра от короткого замыкания могла привести к трагедии», — пояснил губернатор.

По словам Игоря Кобзева, холодный фронт сместился в сторону озера Байкал и больше не представляет угрозы. Пострадавшие граждане получат компенсационные выплаты.

Фото: «Номер один»
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