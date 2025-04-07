В Бурятии разбушевались лесные пожары

За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили 13 пожаров: в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ. В столице республики и Заиграевском районе пожары ликвидированы на площади 24,3 га.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 7 апреля действует 13 очагов на общей площади 370 га. Два возгорания в Хоринском районе локализованы. С огненной стихией сражаются 268 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, задействована 51 единица лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет.Причиной возникновения пожаров стал переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнём.- Самой непростой является обстановка в Еравнинском районе, лесные пожарные работают над ликвидацией 6-ти возгораний, для наращивания группировки направлено более 100 специалистов из других районов республики. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём и перехода огня с иных категорий земель: люди жгут сухую траву, что приводит к серьёзным последствиям. Напоминаем, весенний пал запрещён, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.