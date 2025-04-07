Происшествия 07.04.2025 в 09:20

В Бурятии разбушевались лесные пожары

Наиболее сложная обстановка сложилась в Еравнинском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разбушевались лесные пожары
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили 13 пожаров: в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Курумканском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ. В столице республики и Заиграевском районе пожары ликвидированы на площади 24,3 га.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 7 апреля действует 13 очагов на общей площади 370 га. Два возгорания в Хоринском районе локализованы. С огненной стихией сражаются 268 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, задействована 51 единица лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет.

Причиной возникновения пожаров стал переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнём.

- Самой непростой является обстановка в Еравнинском районе, лесные пожарные работают над ликвидацией 6-ти возгораний, для наращивания группировки направлено более 100 специалистов из других районов республики. Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём и перехода огня с иных категорий земель: люди жгут сухую траву, что приводит к серьёзным последствиям. Напоминаем, весенний пал запрещён, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
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