Происшествия 07.04.2025 в 09:33

В районе Бурятии пропала 15-летняя школьница

Девочка ушла в школу на прошлой неделе и не вернулась
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Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии пропала 15-летняя школьница

В Заиграевском районе Бурятии пропала 15-летняя девочка. Карпылева Таисия ушла в школу в прошлую пятницу, 4 апреля, и не вернулась.

Объявление о ее пропаже разместили в ТГ-канале районной газеты «Вперед».

Девочка, проживает в селе Илька, по ул. Железнодорожная, д. 29. Ушла в школу «Илькинская СОЦ» и не вернулась домой. Приметы рост 150 см, волосы русые, была одета в куртку бежевого цвета, шапку черного цвета, кофта серого цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела рюкзак серого цвета и белый пакет со спортивной формой бордового цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по телефону: 8(30136) 4-13-71 или 89507872475.

 Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

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