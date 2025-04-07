В районе Бурятии пропала 15-летняя школьница

В Заиграевском районе Бурятии пропала 15-летняя девочка. Карпылева Таисия ушла в школу в прошлую пятницу, 4 апреля, и не вернулась.

Объявление о ее пропаже разместили в ТГ-канале районной газеты «Вперед».

Девочка, проживает в селе Илька, по ул. Железнодорожная, д. 29. Ушла в школу «Илькинская СОЦ» и не вернулась домой. Приметы рост 150 см, волосы русые, была одета в куртку бежевого цвета, шапку черного цвета, кофта серого цвета с капюшоном, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела рюкзак серого цвета и белый пакет со спортивной формой бордового цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по телефону: 8(30136) 4-13-71 или 89507872475.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»