В Бурятии ночные покатушки подростков на мотоцикле закончились в больнице

ДТП с участием школьников случилось около 12 часов ночи в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД, 17-летний водитель мотоцикла «Ролиз Спорт» вместе с 16-летней подругой ехал по ул. Коммунистической, но не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии школьник и его пассажирка получили травмы, их доставили в больницу. К счастью, госпитализация им не потребовалась - после оказания помощи медики отпустили их домой.Как отметили в Госавтоинспекции, оба участника аварии ехали без мотошлемов, а сам байкер не имел прав. На 44-летнюю мать подростка возбудили административное дело за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющего такого права.