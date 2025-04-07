Происшествия 07.04.2025 в 10:18

В Улан-Удэ бандиты прикинулись полицейскими и закошмарили наркоманов

Однако потерпевшие не постеснялись обратиться к правоохранителям
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ бандиты прикинулись полицейскими и закошмарили наркоманов
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении трех горожан, обвиняемых в разбое, вымогательстве и подделке документов.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, банда сформировалась весной прошлого года. В нее вошли четыре человека (уголовное дело в отношении одного из соучастников выделили в отдельное производство).

В качестве жертв злоумышленники решили выбрать наркоманов, рассчитывая, что те не будут заявлять в полицию. Тем, более, что преступники сами решили прикинуться правоохранителями, изготовив фальшивое служебное удостоверение.

Мужчины запаслись балаклавами, раздобыли пневматический пистолет и стали выслеживать искавших «закладки» наркоманов.

«В один из дней марта злоумышленники совершили нападение на трех граждан, отобрали у них 100 тысяч рублей и автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей. Затем стали вымогать у потерпевших еще 500 тысяч рублей под угрозой повреждения машины. Пострадавшие обратились в полицию, после чего обвиняемых задержали», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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разбой вымогательство

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