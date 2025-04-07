Происшествия 07.04.2025 в 10:51
В Улан-Удэ снова сбили ребенка
Мальчика пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около 9 часов утра на проспекте Автомобилистов. Там на пешеходном переходе 55-летняя водитель автомобиля «Тойота Ипсум» сбила 10-летнего мальчика. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу.
Напомним, в субботу вечером в Улан-Удэ 38-летний водитель автомобиля «Хонда Везель» на ул. Булата Лхасаранова сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.
ДТП попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что ребенок, подойдя к переходу, просился перебегать дорогу, не убедившись, что едущий автомобиль остановился.
Напомним, в субботу вечером в Улан-Удэ 38-летний водитель автомобиля «Хонда Везель» на ул. Булата Лхасаранова сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.
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