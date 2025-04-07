Камеры города засекли потерявшуюся школьницу в центре Улан-Удэ

В полиции Улан-Удэ рассказали, что разыскиваемая 15-летняя Таисия Карпылева, ушедшая в школу в пятницу на прошлой неделе, была зафиксирована камерами видеонаблюдения в центре города. Девочка попала в объектив на Арбате.

Напомним, что подросток ушла в школу «Илькинская СОШ» 4 апреля и не вернулась домой. Приметы: рост 150 см, волосы русые, была одета в куртку бежевого цвета, шапку черного цвета, серую кофту с капюшоном, брюки черного цвета, белые кроссовки. При себе имела рюкзак серого цвета и белый пакет со спортивной формой бордового цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по телефону: 8(30136) 4-13-71 или 89507872475.

Фото: МВД РБ