В Бурятии китаец в темную использовал монголов для контрабанды

Обнаружив, что вместо корнишонов в банках упакован стратегически важный ресурс, правоохранители быстро вышли на отправителя груза. Лю Цинлинь попал в разработку силовиков, которые обнаружили у него еще 49 коробок с ценным грузом, хранившимся на одном из складов Кяхты. Итого общий вес изъятого трепанга составил порядка 360 килограммов, а стоимость «улова» - почти 30 миллионов рублей.









Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Китая Лю Цинлинь. Он обвинялся в покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов. Речь идет о крупной партии дальневосточного трепанга, которую китаец пытался вывезти под видим корнишонов.Причем для реализации задуманного китаец в темную использовал граждан Монголии. Он передал им 4 коробки с трепангом, замаскированным под видом консервированных маринованных корнишонов, и попросил их перевезти товар через границу в Монголию за вознаграждение без оформления таможенной декларации. Ничего не подозревая, те согласились, и на двух автомобилях направились на пограничный переход в Кяхте. Однако там их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России.В ходе следствия и на суде Лю Цинлинь полностью признал вину. Наказывать строго его не стали, приговорив к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Эти деньги иностранец уже выплатил.Трепанг - беспозвоночное морское животное из типа иглокожих, обитающее на Дальнем Востоке. Используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ