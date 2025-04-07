Происшествия 07.04.2025 в 17:23

В Бурятии китаец в темную использовал монголов для контрабанды

Он пытался переправить через границу трепанга под видом корнишонов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии китаец в темную использовал монголов для контрабанды
Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Китая Лю Цинлинь. Он обвинялся в покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов. Речь идет о крупной партии дальневосточного трепанга, которую китаец пытался вывезти под видим корнишонов.

Причем для реализации задуманного китаец в темную использовал граждан Монголии. Он передал им 4 коробки с трепангом, замаскированным под видом консервированных маринованных корнишонов, и попросил их перевезти товар через границу в Монголию за вознаграждение без оформления таможенной декларации. Ничего не подозревая, те согласились, и на двух автомобилях направились на пограничный переход в Кяхте. Однако там их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России.

Обнаружив, что вместо корнишонов в банках упакован стратегически важный ресурс, правоохранители быстро вышли на отправителя груза. Лю Цинлинь попал в разработку силовиков, которые обнаружили у него еще 49 коробок с ценным грузом, хранившимся на одном из складов Кяхты. Итого общий вес изъятого трепанга составил порядка 360 килограммов, а стоимость «улова» - почти 30 миллионов рублей.


В ходе следствия и на суде Лю Цинлинь полностью признал вину. Наказывать строго его не стали, приговорив к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Эти деньги иностранец уже выплатил.

Справка

Трепанг - беспозвоночное морское животное из типа иглокожих, обитающее на Дальнем Востоке. Используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по РБ
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