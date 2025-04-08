Происшествия 08.04.2025 в 09:04

Ночью в Бурятии всем районом тушили здание полиции в Таксимо

Его точные причины устанавливает дознаватель
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Текст: Елена Кокорина
Ночью в Бурятии всем районом тушили здание полиции в Таксимо

Сообщение о возгорании здания отделения МВД России по Муйскому району поступило на пульт пожарной охраны вчерашним вечером. Локализован он был только ночью, спалив крышу двухэтажного здания и гаражи.

- К месту вызова в п. Таксимо были направлены пожарные подразделения 7-го Муйского отряда ГПС РБ, лесхоза и пожарная команда аэропорта. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена крыша двухэтажного здания и гаражей. В 22:53 пожар был локализован на предварительной площади 575 кв. м, но работы по тушению еще продолжались, - рассказали в ГО и ЧС.

По предварительным данным дознавателя МЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

- На месте работали более 20 человек и 6 единиц техники. Пожар на общей площади 638 кв.м удалось полностью ликвидировать только в 1:07. Пострадавших нет. Ущерб и точные причины пожара устанавливаются дознавателем, - добавили в ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС

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