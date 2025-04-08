Житель Бурятии заявился в магазин с гранатой

Ночью 6 апреля в полицию Иволгинского района позвонила сотрудница круглосуточного магазина и сообщила о нападении. Женщина рассказала, что в торговую точку пришел пьяный мужчина, и, угрожая гранатой, требовал алкоголь и сигареты. Продавец воспользовалась тем, что злоумышленник находился за дверью торговой точки, а диалог ведется через небольшую форточку, убежала в подсобку.«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ОМОНа. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Граната, которая была учебной, изъята», - рассказали в МВД Бурятии.Нападавшим оказался 32-летний ранее судимый местный житель, он задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».