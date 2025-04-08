Происшествия 08.04.2025 в 09:18

Пожары охватили свыше тысячи гектаров леса в Бурятии

С огнем сражаются более трёхсот человек
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Текст: Андрей Константинов
Пожары охватили свыше тысячи гектаров леса в Бурятии
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить несколько лесных пожаров на общей площади 76 га - в Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Тункинском и Хоринском районах. За это же время возникло 5 новых возгораний: в Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах.

«По оперативным данным, на утро 8 апреля в республике действует 12 очагов (Еравнинский, Кижингинский и Хоринский районы) на общей площади 1138 га. Лесной пожар в Хоринском районе локализован на площади 40 га. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В борьбе с огнем задействованы 337 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, а также 73 единицы лесопожарной техники.
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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

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