Пожары охватили свыше тысячи гектаров леса в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить несколько лесных пожаров на общей площади 76 га - в Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Тункинском и Хоринском районах. За это же время возникло 5 новых возгораний: в Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах.«По оперативным данным, на утро 8 апреля в республике действует 12 очагов (Еравнинский, Кижингинский и Хоринский районы) на общей площади 1138 га. Лесной пожар в Хоринском районе локализован на площади 40 га. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В борьбе с огнем задействованы 337 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, а также 73 единицы лесопожарной техники.