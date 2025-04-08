В Бурятии иномарка врезалась в мотоцикл: погиб 10-летний ребенок

Трагическое дорожное происшествие случилось вечером 7 апреля в Кяхтинском районе. Как сообщили в ГИБДД, неподалеку от села Калинишна 37-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» врезался в стоящий на проезжей части в попутном направлении мотоцикл «ИЖ – Юпитер 5».В результате аварии 10-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте, 17-летний водитель байка получил травмы и был госпитализирован.«В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.Уже известно, что водитель «Марка» не имел прав, а его автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.