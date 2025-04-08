В Бурятии продолжают тушить крупные ландшафтные пожары

Три крупных возгорания сухой травы произошли за последние дни в Бурятии. Огонь охватил в общей сложности свыше 400 гектаров. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, одно возгорание сейчас ликвидировано, еще два – локализованы.Один из пожаров случился 5 апреля вблизи села Укыр Еравнинского района. Там существовала угроза перехода пламени на два села и детский лагерь «Яндала». Однако этого удалось избежать. 7 апреля пожар был потушен на общей площади 30 гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.В тот же день, 5 апреля, в местности Сарха в Джидинском районе из-за обрывов электрических проводов вспыхнула сухая трава. Этот пожар удалось локализовать на площади 128 гектаров.Также локализован пожар, возникший 6 апреля вблизи села Окино-Ключи Бичурского района. Площадь возгорания составила 250 гектаров. По предварительным данным, причиной возникновения огня стали люди.«Ликвидация возгораний осложнялась плохой погодой и сильным ветром. Тем не менее, пожарные не допустили перехода огня на населённые пункты, пострадавших нет», - отметили в агентстве.Власти напоминают, что в республике действует особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить костры, использовать пиротехнические изделия и проводить огневые работы на землях всех категорий. Также запрещено сжигать сухую траву, мусор, листву и порубочные остатки на земельных участках, животноводческих стоянках и в лесу.