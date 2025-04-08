Происшествия 08.04.2025 в 15:11
«У нашей семьи такое горе»
В Новосибирске пенсионер упал на жену в автобусе – она выпала в открытую дверь и погибла
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске родственники рассказали детали трагедии с гибелью пенсионерки, выпавшей из автобуса. ЧП произошло днем 4 апреля на остановке «25 лет Октября» в Калининском районе.
Как сообщает КП-Новосибирск, около 15:00 автобус № 97 высадил пассажиров на остановке. Водитель не закрыл двери и резко нажал на газ, пожилой мужчина не удержался на ногах и упал на 73-летнюю пенсионерку. Женщина выпала в открытую дверь и оказалась зажата. От полученных травм она скончалась в больнице.
Видео выложили в группе «Инцидент Новосибирск», в комментариях отписалась родственница погибшей. По ее словам, пенсионерка ехала с мужем в автобусе. Когда автобус резко тронулся, именно он упал на жену и сбил ее с ног. Родные тяжело переживают трагедию:
- У нашей семьи такое горе. Все нужные следственные действия проводятся, у нас прекрасная команда юристов, – сообщила родственница. - Никаких комментариев наша семья больше дать не может.
Следователи задержали водителя и возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Компания-перевозчик временно отстранила водителя.
Как сообщает КП-Новосибирск, около 15:00 автобус № 97 высадил пассажиров на остановке. Водитель не закрыл двери и резко нажал на газ, пожилой мужчина не удержался на ногах и упал на 73-летнюю пенсионерку. Женщина выпала в открытую дверь и оказалась зажата. От полученных травм она скончалась в больнице.
Видео выложили в группе «Инцидент Новосибирск», в комментариях отписалась родственница погибшей. По ее словам, пенсионерка ехала с мужем в автобусе. Когда автобус резко тронулся, именно он упал на жену и сбил ее с ног. Родные тяжело переживают трагедию:
- У нашей семьи такое горе. Все нужные следственные действия проводятся, у нас прекрасная команда юристов, – сообщила родственница. - Никаких комментариев наша семья больше дать не может.
Следователи задержали водителя и возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Компания-перевозчик временно отстранила водителя.