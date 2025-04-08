Происшествия 08.04.2025 в 15:11

«У нашей семьи такое горе»

В Новосибирске пенсионер упал на жену в автобусе – она выпала в открытую дверь и погибла
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Текст: КП-Новосибирск
«У нашей семьи такое горе»
Водитель резко нажал на газ и мужчина упал на супругу. Фото: скриншот видео
В Новосибирске родственники рассказали детали трагедии с гибелью пенсионерки, выпавшей из автобуса. ЧП произошло днем 4 апреля на остановке «25 лет Октября» в Калининском районе.

Как сообщает КП-Новосибирск, около 15:00 автобус № 97 высадил пассажиров на остановке. Водитель не закрыл двери и резко нажал на газ, пожилой мужчина не удержался на ногах и упал на 73-летнюю пенсионерку. Женщина выпала в открытую дверь и оказалась зажата. От полученных травм она скончалась в больнице.

Видео выложили в группе «Инцидент Новосибирск», в комментариях отписалась родственница погибшей. По ее словам, пенсионерка ехала с мужем в автобусе. Когда автобус резко тронулся, именно он упал на жену и сбил ее с ног. Родные тяжело переживают трагедию:

- У нашей семьи такое горе. Все нужные следственные действия проводятся, у нас прекрасная команда юристов, – сообщила родственница. - Никаких комментариев наша семья больше дать не может.

Следователи задержали водителя и возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Компания-перевозчик временно отстранила водителя.

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«У нашей семьи такое горе»
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