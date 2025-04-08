Происшествия 08.04.2025 в 17:48

Власти Улан-Удэ взыщут ущерб с попавших в ДТП водителей

Их машины поломали ограждение и саженцы
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ взыщут ущерб с попавших в ДТП водителей
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ заявила о намерении взыскать ущерб с участников двух ДТП на улице Ключевская. Напомним, там в районе разворота у 10-го корпуса ВСГТУ вчера и сегодня произошли две однотипные аварии, в результате которых машины вылетали на газон.

«Кроме водителей и пассажиров пострадали ещё дорожные ограждения и молодые рябины. Крупномеры рябин были высажены здесь осенью по проекту «Зелёный город». Саженцы высадили сотрудники городского лесничества, здесь была обустроена система водополива», - рассказали в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, в результате ДТП сломаны несколько рябин и система водополива. В мае вместо них высадят новые крупномеры.

«Мы просим всех водителей соблюдать скоростной режим, беречь себя и наши «зелёные лёгкие» города, - обратились к водителям власти.
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