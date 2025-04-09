В Бурятии горит Еравнинский район

Ситуация с лесными пожарами в Еравнинском районе Бурятии остается сложной. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, всего сейчас в республике действуют 11 очагов на общей площади 2475 га, причем 10 из них – в Еравнинском районе. Там введен режим ЧС.В борьбе с огнем задействованы 328 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан, а также 61 единица лесопожарной техники.- Тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой. На пожарах работает специализированная техника. Для мониторинга возгораний запускали беспилотники, когда позволяли погодные условия. Напомню, что в Еравнинский район, где зарегистрировано 10 очагов, направлено 150 специалистов с других районов Бурятии. Все лесные пожары на сегодняшний день - последствие деятельности человека, сельхозпалы или неосторожное обращение с огнём, - сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.