В Бурятии молодой водитель жестоко покалечил себя и школьницу

Чтобы извлечь из искореженной машины водителя и его 15-летнюю пассажирку, потребовалась помощь спасателей. Пострадавших с тяжелыми травмами и переломами госпитализировали в Кабанскую ЦРБ.





ДТП с пострадавшими случилось сегодня ночью в городе Бабушкин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Ленина 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома.Как уточнили в Госавтоинспекции, у парня за рулем «шестерки» не было водительских прав.