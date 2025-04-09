Происшествия 09.04.2025 в 09:38
В Бурятии молодой водитель жестоко покалечил себя и школьницу
Парень на «шестерке» врезался в бетонный столб
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пострадавшими случилось сегодня ночью в городе Бабушкин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на улице Ленина 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома.
Как уточнили в Госавтоинспекции, у парня за рулем «шестерки» не было водительских прав.
Чтобы извлечь из искореженной машины водителя и его 15-летнюю пассажирку, потребовалась помощь спасателей. Пострадавших с тяжелыми травмами и переломами госпитализировали в Кабанскую ЦРБ.
Как уточнили в Госавтоинспекции, у парня за рулем «шестерки» не было водительских прав.
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