В Бурятии отстояли Шаралдай

Крупное возгорание сухой травы случилось вчера днем в Мухоршибирском районе Бурятии в местности Телевышка. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к моменту приезда пожарных огнем были охвачены сеновал и навес на территории фермы, а также трава на площади 300 гектаров.«Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось, существовала угроза населенному пункту Шаралдай. Благодаря оперативным действиям пожар удалось сдержать. К борьбе с огнем привлекли 113 человек и 36 единиц техники: пожарные подразделения 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, лесхоза, патрульно-маневренные группы сельских поселений, добровольные пожарные команды», - рассказали в агентстве.