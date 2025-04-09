Происшествия 09.04.2025 в 09:55

В Бурятии отстояли Шаралдай

Мощный пожал угрожал спалить село
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отстояли Шаралдай
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Крупное возгорание сухой травы случилось вчера днем в Мухоршибирском районе Бурятии в местности Телевышка. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к моменту приезда пожарных огнем были охвачены сеновал и навес на территории фермы, а также трава на площади 300 гектаров.

«Из-за сильного ветра пламя стремительно распространилось, существовала угроза населенному пункту Шаралдай. Благодаря оперативным действиям пожар удалось сдержать. К борьбе с огнем привлекли 113 человек и 36 единиц техники: пожарные подразделения 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, лесхоза, патрульно-маневренные группы сельских поселений, добровольные пожарные команды», - рассказали в агентстве.
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