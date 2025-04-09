Из-за пьяного водителя в Улан-Удэ произошло жуткое ДТП

Накануне вечером в Советском районе Улан-Удэ произошло ДТП с пятью пострадавшими. Виновником жуткой аварии стал пьяный водитель, который выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

- В 22.40 47-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя в состоянии алкогольного опьянения на ул. Панфилова выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП 3 пассажира автомашины «Тойота Королла», в том числе 14-летний мальчик, а также оба водителя с травмами доставлены в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

Идет расследование. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД РБ