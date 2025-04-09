В Улан-Удэ ищут свидетелей падения столба

Сегодня ночью в Улан-Удэ неизвестный автомобиль сбил опору уличного освещения. Происшествие случилось в районе дома №19 на улице Комарова. После аварии водитель скрылся.







«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, откликнуться и сообщить нам. Информацию можно передать в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 43-26-44», - обратились к горожанам в «Горсвете».