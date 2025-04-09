Бомжующий дворник в Улан-Удэ обокрал фармацевта

За кражу телефона в Улан-Удэ привлекут бомжа, подрабатывающего дворником. 52-летний мужчина без определенного места жительства забрал гаджет, оставленный в зале аптеки, а на вырученные за него деньги купил себе еды.

3 апреля 20-летняя хозяйка украденного гаджета обратилась в полицию.

- Работающая фармацевтом в аптеке девушка сообщила, что оставила телефон в зале, отвлеклась на клиентов и только спустя время вспомнила о гаджете. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Осмотрев запись с камеры видеонаблюдения в организации, было видно, как в аптеку зашел посетитель. Пройдя к стулу в помещении, он забрал с него гаджет, спрятал в варежку и еще около часа просидел в зале, - рассказали в полиции.

В результате проделанной работы 52-летний подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. Им оказался подрабатывающий дворником гражданин без определенного места жительства. Он признался в содеянном, сообщив, что похищенное мобильное устройство сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил продукты и алкоголь.

- В ближайшее время телефон будет изъят полицейскими из точки скупки. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что в данный момент злоумышленник также привлекается к уголовной ответственности за ранее совершенную кражу денег со счета: несколько месяцев назад найденной на улице чужой картой он рассчитывался за покупки в магазинах, - добавили в МВД.

Фото: МВД РБ