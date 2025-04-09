Происшествия 09.04.2025 в 11:05

В Забайкалье бабушку с внуком сдуло с моста в реку

Причиной трагедии стал сильный ветер и ошибки в проектировании сооружения
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье бабушку с внуком сдуло с моста в реку
Фото: скриншот видео
Уголовное дело возбудили в Забайкалье из-за гибели женщины после падения с подвесного моста между поселком Приисковым и селом Михайловка Нерчинского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком Забайкалья».

Мост получил печальную известность на всю страну задолго до трагедии: в народе его прозвали танцующим. Расследовалось уголовное дело после его ремонта.

8 апреля женщина с ребенком переходили мост во время сильных порывов ветра и сорвались в воду, сообщает Chita.ru. Их успели вытащить, мальчик сейчас в больнице, а женщина скончалась по пути в медучреждение.

По указанию руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Алексея Вольного по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, после чего будет дана оценка действий строителей моста.

По данным телеканала «Забайкалье», который ссылается на главу Нерчинского района Сергея Комогорцева, жители сорвали оградительные ленты с подвесного моста, после чего и произошла трагедия. Перекрыли объект лентами из-за сильного ветра. Перейти мост решила бабушка со своим внуком: они дошли до середины, не удержались и упали в воду. На данный момент администрация Приискового установила с обеих сторон моста посты, которые не будут пропускать людей на сооружение.
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