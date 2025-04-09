Район в Бурятии остался без связи

Сегодня в Окинском районе Бурятии исчезли телефонная связь и интернет. Как сообщает «Ока-инфо. 24/7», причиной этого стало повреждение на линии связи.«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочное время устранения аварии - до 22 часов 10 апреля, возможно раньше», - сообщили в «Ростелекоме».