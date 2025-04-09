Происшествия 09.04.2025 в 11:14

Район в Бурятии остался без связи

Устранение аварии может занять больше суток
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Текст: Андрей Константинов
Район в Бурятии остался без связи
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в Окинском районе Бурятии исчезли телефонная связь и интернет. Как сообщает «Ока-инфо. 24/7», причиной этого стало повреждение на линии связи.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочное время устранения аварии - до 22 часов 10 апреля, возможно раньше», - сообщили в «Ростелекоме».
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