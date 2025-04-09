Происшествия 09.04.2025 в 11:23
В Бурятии под лед ушло две машины
Автомобили провалились в одном месте
Текст: Елена Кокорина
В Кабанском районе Бурятии под лед ушло две машины. Автомобили выехали на протоку Лобаниха, сообщается в «Кабанск-инфо.24/7».
В местном паблике добавили, что пострадавших в происшествии нет.
Между тем, спасатели уже устали предупреждать жителей Бурятии об опасности тонкого льда. Буквально вчера, 8 апреля, МЧС в очередной раз предостерегло, что в связи с потеплением лёд на водоёмах республики стремительно тает, поэтому риск провалиться под лед увеличивается с каждым днём.
Также, 8 апреля закрылась последняя ледовая переправа и спасатели подчеркнули, что выезд автотранспорта на ледовую поверхность водоемов категорически запрещен.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7».
Тегилед автомобили. провал