В Бурятии под лед ушло две машины

В Кабанском районе Бурятии под лед ушло две машины. Автомобили выехали на протоку Лобаниха, сообщается в «Кабанск-инфо.24/7».

В местном паблике добавили, что пострадавших в происшествии нет.

Между тем, спасатели уже устали предупреждать жителей Бурятии об опасности тонкого льда. Буквально вчера, 8 апреля, МЧС в очередной раз предостерегло, что в связи с потеплением лёд на водоёмах республики стремительно тает, поэтому риск провалиться под лед увеличивается с каждым днём.

Также, 8 апреля закрылась последняя ледовая переправа и спасатели подчеркнули, что выезд автотранспорта на ледовую поверхность водоемов категорически запрещен.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7».