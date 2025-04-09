Происшествия 09.04.2025 в 13:53
Пропавшую в Тулунже пенсионерку так и не нашли
Жителей республики просят вновь обратить внимание на ориентировки
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пока не удалось найти 76-летнюю Валентину Банзарон, которая вечером 19 марта вышла из дома в Тулунже, где была в гостях у родственников, и не вернулась.
Поиски пожилой женщины, которая до выхода на пенсию всю жизнь работала учителем химии в школах Улан-Удэ, сейчас продолжаются. В них участвуют правоохранители, спасатели, родственники и волонтеры «Лизы Алерт». Для розыска женщины задействовали даже беспилотник, с помощью которого обследовалась территория возле ДНТ «Наран», «Тулунжа» и «Суранзан», поле за Новой Тулунжой, а также прилегающую местность.
Сегодня в МВД Бурятии вновь обратились к жителям республики с просьбой обратить внимание на ориентировку и в случае наличия какой-либо информации о женщине позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 или 102.
Приметы Валентины Банзарон: азиатской внешности, на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 154 сантиметров, окрашенные в коричневый цвет волосы, карие глаза.
Была одета: серая вязаная шапка, короткий серый пуховик, черные брюки, черные сапоги. При себе имела дамскую сумку коричневого цвета.
Поиски пожилой женщины, которая до выхода на пенсию всю жизнь работала учителем химии в школах Улан-Удэ, сейчас продолжаются. В них участвуют правоохранители, спасатели, родственники и волонтеры «Лизы Алерт». Для розыска женщины задействовали даже беспилотник, с помощью которого обследовалась территория возле ДНТ «Наран», «Тулунжа» и «Суранзан», поле за Новой Тулунжой, а также прилегающую местность.
Сегодня в МВД Бурятии вновь обратились к жителям республики с просьбой обратить внимание на ориентировку и в случае наличия какой-либо информации о женщине позвонить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 или 102.
Приметы Валентины Банзарон: азиатской внешности, на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 154 сантиметров, окрашенные в коричневый цвет волосы, карие глаза.
Была одета: серая вязаная шапка, короткий серый пуховик, черные брюки, черные сапоги. При себе имела дамскую сумку коричневого цвета.
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