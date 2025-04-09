Происшествия 09.04.2025 в 15:50
Машина на крыше, стекла выбиты
В Новосибирске автомобиль убил сотрудника заправки
Текст: КП-Новосибирск
Смертельная авария произошла утром 9 апреля на Ипподромской улице в Новосибирске. Водитель Toyota не справился с управлением и выехал на подъезд к площадке АЗС на Свердлова, 18, где подлетел на бордюре, врезался в LADA Granta и перевернулся. В результате сотрудник заправки, который находился на пути легковушки, погиб на месте.
- На месте работают все службы – сотрудники ГАИ, ДПС, Следственного комитета, врач-судмедэксперт, - рассказал журналист КП-Новосибирск, побывавший на месте происшествия.
Сейчас у заправки наблюдается страшная картина. Одна из машин лежит на крыше, рядом валяются выбитые стекла и вылетевшие из авто вещи. Тело погибшего пока не увезли с места аварии.
Пока официальной информации по ДТП немного. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель Toyota вылетел на тротуар, где сбил пешехода 1989 года рождения. На этом пока все. Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: Никита Манько
- На месте работают все службы – сотрудники ГАИ, ДПС, Следственного комитета, врач-судмедэксперт, - рассказал журналист КП-Новосибирск, побывавший на месте происшествия.
К слову, водитель Toyota, предположительно, был пьян. Он отказался от медосвидетельствования, за что получил административный протокол.
Сейчас у заправки наблюдается страшная картина. Одна из машин лежит на крыше, рядом валяются выбитые стекла и вылетевшие из авто вещи. Тело погибшего пока не увезли с места аварии.
Пока официальной информации по ДТП немного. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель Toyota вылетел на тротуар, где сбил пешехода 1989 года рождения. На этом пока все. Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: Никита Манько