Происшествия 09.04.2025 в 15:50

Машина на крыше, стекла выбиты

В Новосибирске автомобиль убил сотрудника заправки
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Текст: КП-Новосибирск
Машина на крыше, стекла выбиты
Смертельная авария произошла утром 9 апреля на Ипподромской улице в Новосибирске. Водитель Toyota не справился с управлением и выехал на подъезд к площадке АЗС на Свердлова, 18, где подлетел на бордюре, врезался в LADA Granta и перевернулся. В результате сотрудник заправки, который находился на пути легковушки, погиб на месте.

- На месте работают все службы – сотрудники ГАИ, ДПС, Следственного комитета, врач-судмедэксперт, - рассказал журналист КП-Новосибирск, побывавший на месте происшествия.

К слову, водитель Toyota, предположительно, был пьян. Он отказался от медосвидетельствования, за что получил административный протокол.


Сейчас у заправки наблюдается страшная картина. Одна из машин лежит на крыше, рядом валяются выбитые стекла и вылетевшие из авто вещи. Тело погибшего пока не увезли с места аварии.

Пока официальной информации по ДТП немного. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель Toyota вылетел на тротуар, где сбил пешехода 1989 года рождения. На этом пока все. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: Никита Манько

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с 9 по 15 апреля

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