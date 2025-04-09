Происшествия 09.04.2025 в 16:05

Власти Бурятии грозятся покарать всех поджигателей

Жители республики продолжают жечь траву, несмотря на запрет
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии грозятся покарать всех поджигателей
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
За сутки в Бурятии зарегистрировали 20 возгораний сухой травы на площади свыше 500 гектаров. Причинами всех пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Сейчас проводится комплекс мер по выявлению поджигателей, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.

«На сегодняшний день установлено 5 граждан, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травы. Одному нарушителю уже назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, в отношении 4 проводится проверка», - рассказали в агентстве.

В 2024 году властям удалось выявить 28 лиц, причастных к ландшафтным пожарам. Всем им назначили штрафы.

За нарушение пожарной безопасности в лесах к ответственности привлекли 8 человек. Общая сумма штрафов, наложенных на виновников лесных пожаров, составила свыше 3 миллионов рублей.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Сейчас запрещено сжигать сухую траву, разводить костры, а также посещать леса. Нарушение данный требований повлечет административную ответственность: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 60 тысяч рублей - для должностных лиц, от 400 тысяч до 800 тысяч рублей - для юридических лиц. Помимо этого, нарушителям предстоит возместить расходы на тушение природных пожаров. Если же в результате поджога было повреждено имущество или нанесен вред здоровью другим людям, то виновного ждёт уголовное наказание.
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