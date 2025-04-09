Власти Бурятии грозятся покарать всех поджигателей

За сутки в Бурятии зарегистрировали 20 возгораний сухой травы на площади свыше 500 гектаров. Причинами всех пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Сейчас проводится комплекс мер по выявлению поджигателей, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.«На сегодняшний день установлено 5 граждан, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травы. Одному нарушителю уже назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, в отношении 4 проводится проверка», - рассказали в агентстве.В 2024 году властям удалось выявить 28 лиц, причастных к ландшафтным пожарам. Всем им назначили штрафы.За нарушение пожарной безопасности в лесах к ответственности привлекли 8 человек. Общая сумма штрафов, наложенных на виновников лесных пожаров, составила свыше 3 миллионов рублей.Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Сейчас запрещено сжигать сухую траву, разводить костры, а также посещать леса. Нарушение данный требований повлечет административную ответственность: от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч до 60 тысяч рублей - для должностных лиц, от 400 тысяч до 800 тысяч рублей - для юридических лиц. Помимо этого, нарушителям предстоит возместить расходы на тушение природных пожаров. Если же в результате поджога было повреждено имущество или нанесен вред здоровью другим людям, то виновного ждёт уголовное наказание.