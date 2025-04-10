В Бурятии действует 17 лесных пожаров

За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружено 9 возгораний в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. Удалось ликвидировать пока три из них.

На утро 10 апреля действует 17 лесных пожаров на общей площади 5 225 гектаров.

- Прогноз на локализацию пожара в Кижингинском районе – сегодня, в течение дня. Также, производится облет территории Еравнинского района. По его результатам будет произведен переброс сил и средств на наиболее сложные участки, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Причиной возгораний стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет.

- С огненной стихией сражаются 464 человека, из числа лесной охраны, авиалесоохраны, привлеченных граждан и сотрудников МЧС. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС, - добавили в РАЛХ.

Фото: loon.site