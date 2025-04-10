1,5-годовалый малыш в Улан-Удэ выпал из окна

В первые числа апреля 1,5 годовалый ребенок в Улан-Удэ выпал из окна, но, к счастью, получил лишь незначительные травмы. Попав сначала в реанимацию, спустя непродолжительное время он был переведен в отделение травматологии для дальнейшего долечивания, рассказали в ДРКБ.

- Уважаемые родители и законные представители, начался сезон детского травматизма, в частности, кататравм или простыми словами – выпадение из окон. Берегите своих детей и следите за их безопасностью. Установка специальных средств на окна поможет избежать трагичных случаев и глубокой инвалидизации ребенка в будущем. Помните, что безопасность ребенка – это ваша ответственность. Предотвратить трагедию гораздо легче, чем справиться с ее последствиями, - предупредили в ДРКБ.

Фото: loon.site