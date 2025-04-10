В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в ограждение

Два схожих ДТП случились за минувшие сутки в Бурятии. Как рассказали в ГИБДД, первая авария произошла в селе Большой Куналей Тарбагатайского района. Там на ул. Ленина 46-летний водитель «Тойоты Спринтер», не имеющий прав, врезался в забор. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.Вторая авария произошла сегодня ночью в Иволгинском районе. В селе Каленово 19-летний водитель «ВАЗ-2105», ехавший по ул. Толстихина, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Юношу также пришлось госпитализировать.