В Бурятии юный байкер попал под «китайца»

ДТП с участием подростка случилось вечером 9 апреля в Прибайкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в Ильинке 15-летний водитель мотоцикла «Эконик Спорт», выезжая с прилегающей дороги на федеральную трассу, столкнулся с автомашиной «Джили» под управлением жителя Иркутской области.К счастью, школьник серьезно не пострадал, получив лишь ушибы и ссадины. После осмотра и оказания помощи медики отпустили его домой. Прав на управление мотоциклом у него не было.«В отношении отца подростка возбуждено административное дело за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющего такого права», - сообщили в Госавтоинспекции.