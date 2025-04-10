Происшествия 10.04.2025 в 11:44

Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться

Жаргала Цыбикова обязали компенсировать ущерб, причиненный махинациями
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться
Фото: архив «Номер один»
С бывшего директора МУП «Водоканала» и экс-депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который получил 6 лет колонии, взыскали 14 миллионов ущерба, причиненного его махинациями. Такое решения принял суд по иску прокуратуры Бурятии.

Напомним, Жаргала Цыбикова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищении. Как установил суд, директор использовал работников и технику предприятия для строительных работ на участке родственников, а также заправлял и ремонтировал собственный «Ниссан Патрол» за счет средств МУПа.

Однако основной ущерб Жаргал Цыбиков нанес тем, что в интересах одного местного бизнесмена заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за негативное воздействие. В результате предприниматель «сэкономил» более 12,6 млн рублей.

По итогам судебных разбирательств Жаргала Цыбикова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 310 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу в марте прошлого года. После этого прокуратура приступила к взысканию с осужденного директора суммы причиненного ущерба.

«Октябрьский районный суд Улан-Удэ иску прокурора удовлетворил, в пользу муниципалитета с осужденного взыскано свыше 14 млн рублей. Законность этого решения подтвердил Верховный суд Бурятии», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве, добавив, что будут контролировать исполнение судебного решения.
Теги
водоканал ущерб прокуратура

Все новости

В Бурятии подорожает хлеб
10.04.2025 в 12:56
В Бурятии вор выдал себя забытым на месте преступления телефоном
10.04.2025 в 12:47
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
10.04.2025 в 12:42
Житель Якутии ограбил сельчанина из Бурятии
10.04.2025 в 12:18
Картофель в Бурятии вырос в цене
10.04.2025 в 12:16
Фермеров Бурятии будут лишать господдержки за непослушание
10.04.2025 в 11:53
Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться
10.04.2025 в 11:44
За поджог леса в Бурятии будут отправлять за решетку
10.04.2025 в 11:18
В Бурятии открыли Пыхту
10.04.2025 в 11:14
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве охранника оказался участником СВО
10.04.2025 в 11:06
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
Происшествие случилось недалеко от Турки
10.04.2025 в 12:42
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве охранника оказался участником СВО
Несмотря на смягчающие обстоятельства, парня взяли под стражу
10.04.2025 в 11:06
В Бурятии юный байкер попал под «китайца»
За аварию придется отвечать отцу школьника
10.04.2025 в 10:41
В Бурятии один водитель врезался в забор, а другой – в ограждение
Оба госпитализированы
10.04.2025 в 10:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru