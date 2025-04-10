Происшествия 10.04.2025 в 11:44
Осужденному экс-директору «Водоканала» в Улан-Удэ придется раскошелиться
Жаргала Цыбикова обязали компенсировать ущерб, причиненный махинациями
Текст: Андрей Константинов
С бывшего директора МУП «Водоканала» и экс-депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который получил 6 лет колонии, взыскали 14 миллионов ущерба, причиненного его махинациями. Такое решения принял суд по иску прокуратуры Бурятии.
Напомним, Жаргала Цыбикова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищении. Как установил суд, директор использовал работников и технику предприятия для строительных работ на участке родственников, а также заправлял и ремонтировал собственный «Ниссан Патрол» за счет средств МУПа.
Однако основной ущерб Жаргал Цыбиков нанес тем, что в интересах одного местного бизнесмена заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за негативное воздействие. В результате предприниматель «сэкономил» более 12,6 млн рублей.
По итогам судебных разбирательств Жаргала Цыбикова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 310 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу в марте прошлого года. После этого прокуратура приступила к взысканию с осужденного директора суммы причиненного ущерба.
«Октябрьский районный суд Улан-Удэ иску прокурора удовлетворил, в пользу муниципалитета с осужденного взыскано свыше 14 млн рублей. Законность этого решения подтвердил Верховный суд Бурятии», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве, добавив, что будут контролировать исполнение судебного решения.
Напомним, Жаргала Цыбикова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и хищении. Как установил суд, директор использовал работников и технику предприятия для строительных работ на участке родственников, а также заправлял и ремонтировал собственный «Ниссан Патрол» за счет средств МУПа.
Однако основной ущерб Жаргал Цыбиков нанес тем, что в интересах одного местного бизнесмена заставлял подчиненных работников занижать показатели сброса им вредных веществ в центральную систему водоотведения, тем самым уменьшая для него плату за негативное воздействие. В результате предприниматель «сэкономил» более 12,6 млн рублей.
По итогам судебных разбирательств Жаргала Цыбикова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 310 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу в марте прошлого года. После этого прокуратура приступила к взысканию с осужденного директора суммы причиненного ущерба.
«Октябрьский районный суд Улан-Удэ иску прокурора удовлетворил, в пользу муниципалитета с осужденного взыскано свыше 14 млн рублей. Законность этого решения подтвердил Верховный суд Бурятии», - сообщили сегодня в надзорном ведомстве, добавив, что будут контролировать исполнение судебного решения.
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