Еравнинский район Бурятии продолжает гореть

В Бурятии по состоянию на утро 11 апреля действует 14 лесных пожаров на общей площади 3859 га. Все возгорания сосредоточены на территории Еравнинского района. Причиной их возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет.«С огненной стихией сражаются 409 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 74 единицы лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Как уточнили в агентстве, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 5 возгораний в лесах Еравнинского и Кижингинского районов на общей площади 1722 га.