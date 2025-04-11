В Улан-Удэ пьяный водитель «Аккорда» сбил мальчика на пешеходном переходе

ДТП случилось вчера около 9 часов вечера на улице Барнаульская в Улан-Удэ.«32-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика. В результате ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказали в ГИБДД Бурятии.Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был пьян: результат его освидетельствования составил 0,68 мг/л. При этом год назад мужчина уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.