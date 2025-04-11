Происшествия 11.04.2025 в 09:39

В Улан-Удэ пьяный водитель «Аккорда» сбил мальчика на пешеходном переходе

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный водитель «Аккорда» сбил мальчика на пешеходном переходе
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось вчера около 9 часов вечера на улице Барнаульская в Улан-Удэ.

«32-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 11-летнего мальчика. В результате ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказали в ГИБДД Бурятии.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был пьян: результат его освидетельствования составил 0,68 мг/л. При этом год назад мужчина уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Теги
ДТП

Все новости

Главу района в Бурятии отправят на двухлетние принудительные работы
11.04.2025 в 10:35
Мэр Улан-Удэ поручил привести в порядок улицы города
11.04.2025 в 10:20
В Бурятии для обмана мошенники используют видео с первыми лицами государства
11.04.2025 в 10:20
Две пенсионерки пострадали в ДТП в Улан-Удэ
11.04.2025 в 09:51
По Улан-Удэ пустили первый трамвай с символикой Победы в ВОВ
11.04.2025 в 09:46
В Улан-Удэ пьяный водитель «Аккорда» сбил мальчика на пешеходном переходе
11.04.2025 в 09:39
Мэр Улан-Удэ: «Мы обещали людям сделать нормальную дорогу, и мы это сделаем»
11.04.2025 в 09:28
В Бурятии зачипировали местных верблюдов
11.04.2025 в 09:26
В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет
11.04.2025 в 09:18
В Улан-Удэ сбежавшего из дома мальчика вернули родителям
11.04.2025 в 09:11
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Две пенсионерки пострадали в ДТП в Улан-Удэ
Их вёз пожилой водитель, который не уступил дорогу другому авто
11.04.2025 в 09:51
Еравнинский район Бурятии продолжает гореть
Там бушуют 14 лесных пожаров
11.04.2025 в 09:10
Сотрудница Роспотребнадзора угодила под поезд
Дезинфектор увлеклась обработкой вагонов и не заметила приближающийся состав
10.04.2025 в 15:39
В Бурятии автобус с детьми слетел в кювет
Происшествие случилось недалеко от Турки
10.04.2025 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru