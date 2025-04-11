Происшествия 11.04.2025 в 13:12

В Бурятии при тушении жилого дома пожарные обнаружили труп

Причины смерти мужчины не известны
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии при тушении жилого дома пожарные обнаружили труп

Тело 70-летнего жителя Баунтовского района Бурятии обнаружили сегодня, 11 апреля, в его сгоревшем доме. Мужчину обнаружили пожарные во время тушения огня.

- Трагедия произошла утром в селе Романовка. На пульт пожарной части поступил вызов о загорании частного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцами внутри дома был обнаружен мужчина 1955 года рождения без признаков жизни. Пожар на площади 9 кв. м тушили 10 человек и три единицы техники, - рассказали в ГО и ЧС.

Причины пожара и ущерб устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

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