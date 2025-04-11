Происшествия 11.04.2025 в 15:40

За три месяца на дорогах Бурятии погибло 18 человек

Почти половина из них лежит на совести пьяных водителей
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Текст: Елена Кокорина
За три месяца на дорогах Бурятии погибло 18 человек

За три месяца на дорогах Бурятии зарегистрировано почти 150 ДТП, в результате которых 18 человек погибли и 178 получили травмы различной степени тяжести.

- Водители в состоянии опьянения стали виновниками 34 ДТП. В них погибло восемь человек и 40 оказались ранеными. Сотрудниками ГИБДД задержаны 1725 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, 250 из которых – за повторную езду в пьяном виде. Благодаря общественному контролю граждан, инспекторами ДПС пресечено 35 фактов управления транспортом пьяными водителями, - рассказали в МВД.

Сами пешеходы стали виновниками 19 ДТП, в которых травмированы 17 человек и двое погибли. С участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 23 ДТП, в которых травмы получили 24 юных участника дорожного движения.

- Зарегистрировано 82 ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиям, в результате которых 9 человек погибли и 105 травмированы. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 240 предостережений на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц. Направлено 10 информационных писем в адрес прокуратуры и 15 – в адрес владельцев автомобильных дорог, - добавили в полиции.

Фото: Номер один

 

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