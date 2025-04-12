В поселке Бурятии в ДТП попали несовершеннолетние

Вечером 11 апреля в поселке Усть-Баргузин произошло ДТП с участием двух транспортных средств – автомобиля и мопеда.

- 11 апреля около 18.40 на перекрестке улиц Баргузинская и Чапаева несовершеннолетний водитель мопеда «Рэйсер GS» не уступил дорогу водителю автомашины марки «Тойота Виш», пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка, - сообщают в группе «Баргузин-инфо.24/7».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда с травмами госпитализированы в больницу.



Фото: "Баргузин-инфо.24/7".