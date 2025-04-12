Происшествия 12.04.2025 в 16:01

В Улан-Удэ из-за капли воды и масла расплавился потолок

Пожар произошел из-за неосторожности

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ из-за капли воды и масла расплавился потолок

Сегодня, 12 апреля, в квартире на улице Гагарина девушка налила в кастрюлю масло. В кастрюлю случайно попала капля воды. Из-за этого произошло возгорание.

В итоге оплавился натяжной потолок на шести квадратах. Пострадавших нет.

- На месте работали пять огнеборцев МЧС России и две единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.

МЧС России напоминает: будь осторожен при приготовлении пищи; не лей масло на раскаленную сковороду, а воду - в масло.


Фото: МЧС Республики Бурятия

 

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