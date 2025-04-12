Происшествия 12.04.2025 в 16:01
В Улан-Удэ из-за капли воды и масла расплавился потолок
Пожар произошел из-за неосторожности
Текст: Анастасия Величко
Сегодня, 12 апреля, в квартире на улице Гагарина девушка налила в кастрюлю масло. В кастрюлю случайно попала капля воды. Из-за этого произошло возгорание.
В итоге оплавился натяжной потолок на шести квадратах. Пострадавших нет.
- На месте работали пять огнеборцев МЧС России и две единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.
МЧС России напоминает: будь осторожен при приготовлении пищи; не лей масло на раскаленную сковороду, а воду - в масло.
Фото: МЧС Республики Бурятия