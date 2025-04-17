В Бурятии сократилось число лесных пожаров, но их площадь не уменьшилась

За прошедшие сутки в Бурятии удалось потушить 5 лесных пожаров: в Еравнинском, Кабанском и Тункинском районах на общей площади 2 тысячи гектар. При этом новых возгораний в лесах не возникло. Таким образом, по состоянию на утро 17 апреля в республике осталось 6 очагов. Все они действуют в Еравнинском районе.Однако несмотря на сокращение количества лесных пожаров площадь возгораний за сутки не только не уменьшилась, но даже немного выросла: с 4,9 до 5 тысяч гектар.«С огненной стихией сражаются 284 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 45 единиц лесопожарной техники. Угрозы населённым пунктам нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.