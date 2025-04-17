Жительница Бурятии потратила четверть миллиона на снятие порчи

16 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница Кабанского района. Как рассказали в МВД Бурятии, 26 февраля в сервисе по просмотру коротких видео пенсионерка увидела ролик с экстрасенсом, которая гадает и снимает порчу.Сначала женщина вступила с ней переписку прямиком в сервисе, а затем продолжила общение по видеосвязи в одном из мессенджеров. Во время очередной беседы экстрасенс заключила – на сельчанке порча, для снятия которой нужно перечислить 3 тысячи рублей.Сеансы «снятия порчи» длились до 14 апреля. За это время гражданка перевела целительнице 250 тысяч рублей. Однако, не заметив чудодейственного эффекта, женщина поняла, что попала в руки аферистки и обратилась в полицию.