Происшествия 17.04.2025 в 09:45
Жительница Бурятии потратила четверть миллиона на снятие порчи
Однако чуда не произошло, и женщине пришлось идти в полицию
Текст: Андрей Константинов
16 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница Кабанского района. Как рассказали в МВД Бурятии, 26 февраля в сервисе по просмотру коротких видео пенсионерка увидела ролик с экстрасенсом, которая гадает и снимает порчу.
Сначала женщина вступила с ней переписку прямиком в сервисе, а затем продолжила общение по видеосвязи в одном из мессенджеров. Во время очередной беседы экстрасенс заключила – на сельчанке порча, для снятия которой нужно перечислить 3 тысячи рублей.
Сеансы «снятия порчи» длились до 14 апреля. За это время гражданка перевела целительнице 250 тысяч рублей. Однако, не заметив чудодейственного эффекта, женщина поняла, что попала в руки аферистки и обратилась в полицию.
Сначала женщина вступила с ней переписку прямиком в сервисе, а затем продолжила общение по видеосвязи в одном из мессенджеров. Во время очередной беседы экстрасенс заключила – на сельчанке порча, для снятия которой нужно перечислить 3 тысячи рублей.
Сеансы «снятия порчи» длились до 14 апреля. За это время гражданка перевела целительнице 250 тысяч рублей. Однако, не заметив чудодейственного эффекта, женщина поняла, что попала в руки аферистки и обратилась в полицию.
Тегимошенничество