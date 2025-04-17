Происшествия 17.04.2025 в 10:43
В селе Бурятии из-за отжига травы сгорел гараж соседа
Пал травы вышел из-под контроля и перекинулся на частные постройки
В посёлке Каменск местные жители проводили отжиг сухой растительности. Пал травы вышел из-под контроля и перекинулся на частный гараж соседа, в котором хранились личные вещи, столярные инструменты и велосипеды.
- Пожар бушевал около получаса, пока возгорание не было полностью ликвидировано. Огонь уничтожил чужое имущество на 9 квадратах, - сообщили в МЧС Бурятии.
Виновники за нарушение требований пожарной безопасности понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством.
Напомним, с 3 апреля на большей части территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Пожарные выезжали на ликвидацию сухой травы более 260 раз.
Фото: МЧС Бурятии