Происшествия 17.04.2025 в 10:43

В селе Бурятии из-за отжига травы сгорел гараж соседа

Пал травы вышел из-под контроля и перекинулся на частные постройки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Бурятии из-за отжига травы сгорел гараж соседа

В посёлке Каменск местные жители проводили отжиг сухой растительности. Пал травы вышел из-под контроля и перекинулся на частный гараж соседа, в котором хранились личные вещи, столярные инструменты и велосипеды.

- Пожар бушевал около получаса, пока возгорание не было полностью ликвидировано. Огонь уничтожил чужое имущество на 9 квадратах, - сообщили в МЧС Бурятии.

Виновники за нарушение требований пожарной безопасности понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством.

Напомним, с 3 апреля на большей части территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Пожарные выезжали на ликвидацию сухой травы более 260 раз.

 

Фото: МЧС Бурятии

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