В селе Бурятии из-за отжига травы сгорел гараж соседа

В посёлке Каменск местные жители проводили отжиг сухой растительности. Пал травы вышел из-под контроля и перекинулся на частный гараж соседа, в котором хранились личные вещи, столярные инструменты и велосипеды.

- Пожар бушевал около получаса, пока возгорание не было полностью ликвидировано. Огонь уничтожил чужое имущество на 9 квадратах, - сообщили в МЧС Бурятии.

Виновники за нарушение требований пожарной безопасности понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством.

Напомним, с 3 апреля на большей части территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Пожарные выезжали на ликвидацию сухой травы более 260 раз.

Фото: МЧС Бурятии